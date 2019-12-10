Плата за вывоз мусора в Подмосковье станет понятнее. Регоператоры наведут порядок в счетах

Подмосковные власти проведут работу с региональными операторами для наведения порядка в начислении платы за вывоз отходов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев встретился с председателем совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества по правам человека Мариной Юденич и поздравил общественников с Международным днем прав человека. Юденич рассказала, что большое число обращений жителей касается экологии, а также работы региональных операторов.

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«Люди не всегда понимают, как начисляется плата, и не согласны с ней. Перепутаны ряды домов, земли, оспорить это практически невозможно. Горячая линия у операторов работает очень плохо. Я прошу вас, Андрей Юрьевич, пожалуйста, помогите нам», — сказала Марина Юденич, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества по правам человека.

Губернатор пообещал встретиться с региональными операторами, и уделить внимание этому важному вопросу.

«Я скажу все, что думаю по этому поводу. И я уверен, что они максимально добросовестно отработают. Вы справедливо указываете на то, что такие обращения есть», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Также Андрей Воробьев добавил, что ситуация актуальна для частных домов, индивидуального жилищного строительства (ИЖС), СНТ.