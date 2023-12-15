Подмосковье 15 декабря 2023, 16:19 Пластиковые бутылки и стекло стали лидерами по отбору вторсырья на КПО «Нева» и «Восток» в Подмосковье за неделю Группа ЭкоЛайн

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Комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» подвели итоги по сбору вторсырья за неделю. О результатах сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

С 7 по 14 декабря на КПО «Восток» в Егорьевске лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ прозрачный (бутылка для воды), картон, ПЭТ тара микс, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, лом черного металла, прозрачное и зеленое стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, вторичный полипропилен.

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На КПО «Нева» в Солнечногорске лидерами выборки стали три вида стекла (белое, зеленое, коричневое), ПВД пленки, ПЭТ-микс, картон и макулатура.

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