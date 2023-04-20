Подмосковье 20 апреля 2023, 15:58 Пластиковую скидочную карту для жителей Богородского округа выпустят в сентябре

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Дан старт проекту «Богородская карта». Благодаря пластиковой карте лояльности жители Богородского округа будут получать скидки в магазинах и заведениях, которыми чаще всего пользуются.

Карту смогут получить только жители Богородского округа.

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«Для наших жителей это будет возможность получать скидки в определенных учреждениях торговли, сервиса услуг и так далее. А для бизнеса это набор возможностей в виде рекламы, в виде продвижения своей продукции, в виде привлечения новых клиентов», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Развитием проекта займутся Общественная и Торгово-промышленная палаты округа.

«Для нас это очень важно, это часть маркетинга, потому что это узнаваемость предприятия, это привлечение дополнительных клиентов предприятия. Это интерес жителей получить дисконты на продукцию в нашем предприятии», — отметил директор союза «Ногинская торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов.

Получить карту сможет любой желающий с 18 лет, зарегистрировавшись на сайте. Карты будут номерные, без имен и фамилий.

«Мы проработаем, что жителям сейчас наиболее нужно, куда чаще всего они ходят, куда чаще всего они обращаются. Как мы понимаем, изначально это розничная торговля, это представители в сфере общепита», — рассказала заместитель председателя Общественной палаты Богородского городского округа Екатерина Щербакова.

Выдавать карты будут в день Богородского края в сентябре. Полная информация о том, как и где получить «Богородскую карту», будет известна в августе.

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