Плащи-дождевики, теплые вещи и балаклавы сшили жительницы Щелкова для бойцов армии | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 17:49 Плащи-дождевики, теплые вещи и балаклавы сшили жительницы Щелкова для бойцов армии

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Теплые вещи для мобилизованных шьют и вяжут женщины из Щелкова. Оксана Колесникова, ее муж и сестры решили шить теплые вещи для мобилизованных мужчин.

За месяц Оксане Колесниковой удалось привлечь к пошиву вещей для фронта более 15 женщин из разных муниципалитетов Подмосковья.

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Помимо теплых вещей Оксана отправляет на фронт ткани. Ватин, поролон и рулонный синтепон помогают бойцам не замерзать в окопах.

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«Уже получена от ребят обратная связь. То есть, первую нашу посылочку они уже получили. Прислали фото, что они все примерили, им все нравится. Балаклавы получились теплые. Есть нюансы, кому-то они велики. Мы внесли коррективы в выкройку. Будем делать два размера, что бы подошло и тем и другим», — рассказала швея Оксана Колесникова.

Щелковские вязальщицы тоже подключились к акции по поддержке мобилизованных. Кристина Пак вяжет уже много лет. Раньше она делала это в основном для семьи. В трудное для общества время вместе с единомышленницами Кристина решила поддержать мужчин на фронте. Кристина рассказала, что вяжут не все, но многие помогают с закупкой пряжи и другого инвентаря.

«Для меня это способ обнять на расстоянии, оказать поддержку. Не для того, чтобы поставить цель, навязать 50 пар, я физически этого не смогу сделать. Но в то же время, если каждый, кто сможет, свяжет по одной паре — это уже огромный вклад», — поделилась Кристина Пак.