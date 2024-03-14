Важное 14 марта 2024, 17:07 Андрей Воробьев озвучил планы по решению проблем с отоплением, подвалами и аварийным жильем в Подольске Автор фото: Антон Чернов

Читать 360tv в

Теплоснабжение крупно модернизируют в Подольске. Это направление усиливают в том числе после коммунальной аварии в Климовске: она случилась на частной котельной в начале года. Выделят 3,5 миллиарда рублей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Действующие теплосети отремонтируют, а вместе с тем построят новые.

«Мы из бюджета инвестируем и в трубы, и в котельные. Раньше из-за одного прорыва весь Подольск мог остаться без тепла. Теперь задвижки, которые мы предусматриваем, позволят закольцевать микрорайоны, чтобы не было так, что от одной–двух труб зависит весь город», — сказал губернатор.

Реклама

До 2026 года капитально отремонтируют котельную Климовского специализированного патронного завода, которую после аварии передали из частных рук в собственность городского округа. Там полностью обновят вышедшее из строя оборудование.

Модернизируют две котельные на улицах Победы и Ульяновых и отремонтируют участки на улицах Заводской, Школьной, Ленина, Победы, Чистова, Линейной, Пионерской, Парковой. Вместе с тем проложат новую тепловую сеть от котельной в Сыровском тупике до Художественного проезда.

Одна из самых сложных задач — запустить ритмичную работу управляющих компаний не только в Климовске, но и в других территориях, чтобы персонал реагировал своевременно, особенно на аварии. Андрей Воробьев

О грядущих переменах губернатор рассказал совместно с Фондом капитального ремонта. Глава Подмосковья поблагодарил жителей городского округа Подольск за участие во встречах с областным правительством и администрацией.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

«Мы здесь встречались в сложное время, когда произошла авария на котельной. Я пообещал, что на протяжении всего периода — до восстановления тепла и домов — мы будем регулярно это делать», — отметил Андрей Воробьев.

Расселение аварийного жилья

Расселение ветхого, аварийного жилья на улице Южный поселок в микрорайоне Климовск — еще одна тема, стоящая во главе угла. Сейчас в 30 домах 1948–1959 годов постройки проживают 852 человека.

В марте их включат в государственную программу, после чего у людей появится возможность получить сертификат на покупку жилья в любой точке Подмосковья из расчета 130 тысяч рублей за квадратный метро.

Кроме того, в 2024-м приступят к проектированию и строительству домов под переселение в микрорайоне Южном.

Моя задача — вместе с вами летом дать торжественное начало стройке первого дома. Андрей Воробьев

Новостройки возведут к концу 2025 года, а в первом квартале 2026-го жильцов всех 466 квартир переселят.

Ремонт подвалов, кровель и инженерных систем

Восстановление подвалов в домах Климовска — вопрос, который также волнует жителей. К ремонту приступили уже в феврале по поручению Андрея Воробьева.

В городском округе Подольск модернизируют 147 подвалов — эту работу завершат к началу лета.

До наступления отопительного сезона еще в 144 многоквартирных домах Подольска обновят инженерные системы, а в 165 установят индивидуальные тепловые пункты.

В апреле стартует ремонт кровель и фасадов. За год это коснется 80 многоквартирных домов, из которых 75 включили в программу после коммунальной аварии на частной котельной в Климовске.

За два года в Подольске отремонтируют восемь электрических подстанций, 30 километров линий электропередачи и построят 56 километров новых. Возведут 10 трансформаторных подстанций. На все задачи в этом направлении выделят 2,7 миллиарда рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».