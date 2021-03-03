Онлайн-опрос поможет упростить плановые проверки бизнеса в Подмосковье

Систему контроля бизнеса в Подмосковье реформируют с учетом мнений предпринимателей. Для этого открыли онлайн-опрос на портале «Добродел».

Он поможет определить уровень административной нагрузки на бизнес, рассказал глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.

Губернатор поставил нам основную цель после пандемии: восстановить экономику региона и поддержать предпринимателей Максим Рымар.

По его словам, среди инструментов поддержки будет и снижение административной нагрузки на бизнес. Благодаря онлайн-опросу предприниматели выскажут мнения о плановых и внеплановых проверках, затраченном на это времени, финансовых издержках.

«В рамках реформы в 2021 году запланировали сократить сроки контрольных мероприятий с 20 до 10 дней и заменить плановые проверки на инспекционные визиты», — сказал Рымар.

Также введут дистанционный контроль по всем направлениям в контрольно-надзорной деятельности.

Пройти опрос можно на портале «Добродел». Он будет доступен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 марта.