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    03 марта 2021, 17:31

    Онлайн-опрос поможет упростить плановые проверки бизнеса в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Систему контроля бизнеса в Подмосковье реформируют с учетом мнений предпринимателей. Для этого открыли онлайн-опрос на портале «Добродел».

    Онлайн-опрос поможет упростить плановые проверки бизнеса в Подмосковье | Изображение 1

    Он поможет определить уровень административной нагрузки на бизнес, рассказал глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.

    Губернатор поставил нам основную цель после пандемии: восстановить экономику региона и поддержать предпринимателей

    Максим Рымар.

    По его словам, среди инструментов поддержки будет и снижение административной нагрузки на бизнес. Благодаря онлайн-опросу предприниматели выскажут мнения о плановых и внеплановых проверках, затраченном на это времени, финансовых издержках.

    «В рамках реформы в 2021 году запланировали сократить сроки контрольных мероприятий с 20 до 10 дней и заменить плановые проверки на инспекционные визиты», — сказал Рымар.

    Онлайн-опрос поможет упростить плановые проверки бизнеса в Подмосковье | Изображение 2

    Также введут дистанционный контроль по всем направлениям в контрольно-надзорной деятельности.

    Пройти опрос можно на портале «Добродел». Он будет доступен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 31 марта.