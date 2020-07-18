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    18 июля 2020, 20:21

    Плановые отключения электроэнергии пройдут в Щелкове

    Алена Макаренко

    Возможные плановые отключения электроэнергии пройдут в подмосковном Щелкове. Об этом сообщило Щелковское производственное отделение АО «Мособлэнерго».
    Плановые отключения электроэнергии пройдут в Щелкове

    На энергообъектах пройдут технические работы, чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей.

    Отключение электричества планируется 20 июля, с 09:00 до 17:00. Это коснется следующих адресов:

    — МАУ ЩМР «Щелковский районный культурный комплекс», улица Пушкина, 22;

    — летняя эстрада, палатки;

    — ресторан «Отдых»;

    — библиотека детская, улица Пушкина, 24;

    — библиотека взрослая, улица Пушкина, 30;

    — ларек с мороженым, площадь Пушкина;

    — фонтан;

    — магазин продуктов «24 часа» рядом с кафе «Отдых»;

    — лодочная станция;

    — кафе у лодочной станции;

    — кафе в парке;

    — салон сотовой связи;

    — временное тентовое кафе;

    — автомагазин «Свежий хлеб»;

    — многоквартирные жилые дома, улица Пушкина, дома № 24, 26, 28, 30;

    — узел видеонаблюдения, улица Пушкина, дома № 22, 30.

    По тем же адресам монтаж межсекционных перегородок пройдет 21 июля, с 09:00 до 17:00.

    Кроме того, монтаж межсекционных перегородок состоится 22 июля, с 09:00 до 17:00, на следующих объектах:.

    — улица Пионерская, дом 34 ВВОД-1;

    — улица Пионерская, дом 36 ВВОД-1;

    — уличное освещение.

    Техническое обслуживание электрооборудования запланировано там на 23 июля, с 09:00 до 17:00.

    Техническое обслуживание электрооборудования намечено и на 24 июля, с 09:00 до 17:00. Это относится к рабочему поселку Свердловскому:

    — котельная, улица Садовая, 20;

    — жилые дома в частном секторе, улицы Садовая, Новая, Пионерская, Лесная;

    — многоквартирные жилые дома, улица Лесная, дома № 4, 6, 7, улица Садовая, 20.