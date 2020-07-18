Плановые отключения электроэнергии пройдут в Щелкове
На энергообъектах пройдут технические работы, чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей.
Отключение электричества планируется 20 июля, с 09:00 до 17:00. Это коснется следующих адресов:
— МАУ ЩМР «Щелковский районный культурный комплекс», улица Пушкина, 22;
— летняя эстрада, палатки;
— ресторан «Отдых»;
— библиотека детская, улица Пушкина, 24;
— библиотека взрослая, улица Пушкина, 30;
— ларек с мороженым, площадь Пушкина;
— фонтан;
— магазин продуктов «24 часа» рядом с кафе «Отдых»;
— лодочная станция;
— кафе у лодочной станции;
— кафе в парке;
— салон сотовой связи;
— временное тентовое кафе;
— автомагазин «Свежий хлеб»;
— многоквартирные жилые дома, улица Пушкина, дома № 24, 26, 28, 30;
— узел видеонаблюдения, улица Пушкина, дома № 22, 30.
По тем же адресам монтаж межсекционных перегородок пройдет 21 июля, с 09:00 до 17:00.
Кроме того, монтаж межсекционных перегородок состоится 22 июля, с 09:00 до 17:00, на следующих объектах:.
— улица Пионерская, дом 34 ВВОД-1;
— улица Пионерская, дом 36 ВВОД-1;
— уличное освещение.
Техническое обслуживание электрооборудования запланировано там на 23 июля, с 09:00 до 17:00.
Техническое обслуживание электрооборудования намечено и на 24 июля, с 09:00 до 17:00. Это относится к рабочему поселку Свердловскому:
— котельная, улица Садовая, 20;
— жилые дома в частном секторе, улицы Садовая, Новая, Пионерская, Лесная;
— многоквартирные жилые дома, улица Лесная, дома № 4, 6, 7, улица Садовая, 20.