Плановые отключения электроэнергии пройдут в Щелкове

Возможные плановые отключения электроэнергии пройдут в подмосковном Щелкове. Об этом сообщило Щелковское производственное отделение АО «Мособлэнерго».

На энергообъектах пройдут технические работы, чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей.

Отключение электричества планируется 20 июля, с 09:00 до 17:00. Это коснется следующих адресов:

— МАУ ЩМР «Щелковский районный культурный комплекс», улица Пушкина, 22;

— летняя эстрада, палатки;

— ресторан «Отдых»;

— библиотека детская, улица Пушкина, 24;

— библиотека взрослая, улица Пушкина, 30;

— ларек с мороженым, площадь Пушкина;

— фонтан;

— магазин продуктов «24 часа» рядом с кафе «Отдых»;

— лодочная станция;

— кафе у лодочной станции;

— кафе в парке;

— салон сотовой связи;

— временное тентовое кафе;

— автомагазин «Свежий хлеб»;

— многоквартирные жилые дома, улица Пушкина, дома № 24, 26, 28, 30;

— узел видеонаблюдения, улица Пушкина, дома № 22, 30.

По тем же адресам монтаж межсекционных перегородок пройдет 21 июля, с 09:00 до 17:00.

Кроме того, монтаж межсекционных перегородок состоится 22 июля, с 09:00 до 17:00, на следующих объектах:.

— улица Пионерская, дом 34 ВВОД-1;

— улица Пионерская, дом 36 ВВОД-1;

— уличное освещение.

Техническое обслуживание электрооборудования запланировано там на 23 июля, с 09:00 до 17:00.

Техническое обслуживание электрооборудования намечено и на 24 июля, с 09:00 до 17:00. Это относится к рабочему поселку Свердловскому:

— котельная, улица Садовая, 20;

— жилые дома в частном секторе, улицы Садовая, Новая, Пионерская, Лесная;

— многоквартирные жилые дома, улица Лесная, дома № 4, 6, 7, улица Садовая, 20.