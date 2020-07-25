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    25 июля 2020, 13:14

    Плановые отключения электроэнергии пройдут в семи округах Подмосковья

    Алена Макаренко

    Плановые отключения электроэнергии пройдут в семи городах Московской области. Специалисты проведут на энергообъектах технические работы, чтобы сделать электроснабжение потребителей надежнее.
    Плановые отключения электроэнергии пройдут в семи округах Подмосковья

    Отключением электроэнергии займутся местные производственные отделения АО «Мособлэнерго».

    Гжель

    Энергетики проведут опиловку воздушной линии 28 июля, с 09:00 до 17:00. Это коснется следующих адресов: ЖСК Коняшино, деревни Минино, дачных некоммерческих партнерств Малиновка, Смородинка и Садко, а также кооператива индивидуальных застройщиков Новое Минино.

    Те же самые работы будут проводиться 29 июля, с 09:00 до 17:00, в дачных некоммерческих партнерствах Гжельские просторы, Гжель-3, Обухово, Аврора, а также в деревне Обухово.

    Домодедово

    Энергетики проведут ревизию оборудования РУ-10 кВ, Ру-0,4кВ, Т-1 в микрорайоне Востряково и деревне Буняково 28 июля, с 09:00 до 16:00.

    Те же работы запланированы в селе Шебанцево 28 июля, с 09:00 до 13:00, а также в Никитском административном округе и деревне Судаково 31 июля, с 09:00 до 16:00.

    Дубна

    Техническое обслуживание пройдет 29 июля, с 09:00 до 13:00, по этим адресам:

    — улица Тверская, дома № №13, 15, 17А, 19Б, 26А, 27Б, 29, 31, 33;

    — улица Свободы, дома №№ 3, 5, 7, 9;

    — улица Октябрьская, дома №№ 1, 3;

    — Северный переулок.

    Кроме того, плановые отключения электроэнергии запланированы на 30 июля, с 09:00 до 13:00. Вот список:

    — улица Тверская, дома №№ 13, 15, 17А, 19Б, 26А, 27Б;

    — улица Свободы, дома №№3, 5, 7, 9.

    Звенигород

    В Звенигороде отключение электричества понадобится для капитального ремонта воздушных линий, установки опор и монтажа самонесущего изолированного провода.

    Работы намечены по такому графику:

    — 27 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);

    — 28 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);

    — 28 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);

    — 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);

    — 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);

    — 30 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);

    — 30 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);

    — 31 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);

    — 31 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова).

    Истра

    А в Истре заменят приборы учета на опорах ВЛ-0,4 кВ.

    Там план такой:

    — 28 июля, с 08:00 до 16:00 (село Лучинское, улица Центральная);

    — 29 июля, с 08:00 до 16:00 (деревня Шелковая Гора);

    — 29 июля, с 08:00 до 16:00 (село Лучинское, улица Центральная);

    — 29 июля, с 08:00 до 16:00 (поселок Пионерский);

    — 30 июля, с 08:00 до 16:00 (город Дедовск, улицы 9 Мая, Дедово, Новая, Октябрьская, Панфилова, Садовая, Текстильщиков);

    — 30 июля, с 08:00 до 16:00 (поселок Пионерский);

    — 30 июля, с 08:00 до 16:00 (деревня Шелковая Гора);

    — 31 июля, с 08:00 до 16:00 (город Дедовск, улицы 9 Мая, Дедово, Новая, Октябрьская, Панфилова, Садовая, Текстильщиков).

    Кашира

    В этом округе проведут опиловку в охранной зоне воздушных линий.

    График разработан следующий:

    — 27 июля, с 09:00 до 17:00 (улицы Каштановая, Ямская Слобода, Малая Ямская, дом 28);

    — 28 июля, с 09:00 до 16:00 (улицы Каштановая, Ямская Слобода, Малая Ямская, дом 28);

    — 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Горького, дом № 1-31, Глухой переулок, дом № 1-8, улица Свободы дом №№ 2, 4, прокуратура, стоматология);

    — 29 июля, с 09:00 до 17:00 (микрорайон Ожерелье, улица Ожерельевская, дом №№ 1-50);

    — 30 июля, с 09:00 до 16:00 (микрорайон Ожерелье, улица Ожерельевская, дом № 1-50).

    Коломна

    Техническое обслуживание специалисты проведут 27 июля, с 09:00 до 17:00, по данным адресам:

    — газовая котельная, дом № 16,18, 51;

    — улица Советская, дом № 51;

    — завод ремонта бытовой техники;

    — улица Шоссейная;

    — магазин на улице Цементников, дом № 16;

    — переулок Куйбышева, дом № 5, 7, 9, 16,18, 51.

    А 28 июля, с 09:00 до 17:00, такие работы пройдут по тем же адресам, кроме газовой котельни.

    Помимо этого техническое обслуживание запланировано на 29 июля, с 09:00 до 17:00, в котельной № 8, жилых домах и Доме Быта.

    Линейный разъединитель заменят на опоре 54 в поселке Пески. Для этого электроэнергию отключат 29 июля, с 09:00 до 17:00, и 30 июля, с 09:00 до 16:00.

    Новости SMI.FM