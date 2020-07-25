Плановые отключения электроэнергии пройдут в семи округах Подмосковья
Отключением электроэнергии займутся местные производственные отделения АО «Мособлэнерго».
Гжель
Энергетики проведут опиловку воздушной линии 28 июля, с 09:00 до 17:00. Это коснется следующих адресов: ЖСК Коняшино, деревни Минино, дачных некоммерческих партнерств Малиновка, Смородинка и Садко, а также кооператива индивидуальных застройщиков Новое Минино.
Те же самые работы будут проводиться 29 июля, с 09:00 до 17:00, в дачных некоммерческих партнерствах Гжельские просторы, Гжель-3, Обухово, Аврора, а также в деревне Обухово.
Домодедово
Энергетики проведут ревизию оборудования РУ-10 кВ, Ру-0,4кВ, Т-1 в микрорайоне Востряково и деревне Буняково 28 июля, с 09:00 до 16:00.
Те же работы запланированы в селе Шебанцево 28 июля, с 09:00 до 13:00, а также в Никитском административном округе и деревне Судаково 31 июля, с 09:00 до 16:00.
Дубна
Техническое обслуживание пройдет 29 июля, с 09:00 до 13:00, по этим адресам:
— улица Тверская, дома № №13, 15, 17А, 19Б, 26А, 27Б, 29, 31, 33;
— улица Свободы, дома №№ 3, 5, 7, 9;
— улица Октябрьская, дома №№ 1, 3;
— Северный переулок.
Кроме того, плановые отключения электроэнергии запланированы на 30 июля, с 09:00 до 13:00. Вот список:
— улица Тверская, дома №№ 13, 15, 17А, 19Б, 26А, 27Б;
— улица Свободы, дома №№3, 5, 7, 9.
Звенигород
В Звенигороде отключение электричества понадобится для капитального ремонта воздушных линий, установки опор и монтажа самонесущего изолированного провода.
Работы намечены по такому графику:
— 27 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);
— 28 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);
— 28 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);
— 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);
— 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);
— 30 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);
— 30 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);
— 31 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);
— 31 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова).
Истра
А в Истре заменят приборы учета на опорах ВЛ-0,4 кВ.
Там план такой:
— 28 июля, с 08:00 до 16:00 (село Лучинское, улица Центральная);
— 29 июля, с 08:00 до 16:00 (деревня Шелковая Гора);
— 29 июля, с 08:00 до 16:00 (село Лучинское, улица Центральная);
— 29 июля, с 08:00 до 16:00 (поселок Пионерский);
— 30 июля, с 08:00 до 16:00 (город Дедовск, улицы 9 Мая, Дедово, Новая, Октябрьская, Панфилова, Садовая, Текстильщиков);
— 30 июля, с 08:00 до 16:00 (поселок Пионерский);
— 30 июля, с 08:00 до 16:00 (деревня Шелковая Гора);
— 31 июля, с 08:00 до 16:00 (город Дедовск, улицы 9 Мая, Дедово, Новая, Октябрьская, Панфилова, Садовая, Текстильщиков).
Кашира
В этом округе проведут опиловку в охранной зоне воздушных линий.
График разработан следующий:
— 27 июля, с 09:00 до 17:00 (улицы Каштановая, Ямская Слобода, Малая Ямская, дом 28);
— 28 июля, с 09:00 до 16:00 (улицы Каштановая, Ямская Слобода, Малая Ямская, дом 28);
— 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Горького, дом № 1-31, Глухой переулок, дом № 1-8, улица Свободы дом №№ 2, 4, прокуратура, стоматология);
— 29 июля, с 09:00 до 17:00 (микрорайон Ожерелье, улица Ожерельевская, дом №№ 1-50);
— 30 июля, с 09:00 до 16:00 (микрорайон Ожерелье, улица Ожерельевская, дом № 1-50).
Коломна
Техническое обслуживание специалисты проведут 27 июля, с 09:00 до 17:00, по данным адресам:
— газовая котельная, дом № 16,18, 51;
— улица Советская, дом № 51;
— завод ремонта бытовой техники;
— улица Шоссейная;
— магазин на улице Цементников, дом № 16;
— переулок Куйбышева, дом № 5, 7, 9, 16,18, 51.
А 28 июля, с 09:00 до 17:00, такие работы пройдут по тем же адресам, кроме газовой котельни.
Помимо этого техническое обслуживание запланировано на 29 июля, с 09:00 до 17:00, в котельной № 8, жилых домах и Доме Быта.
Линейный разъединитель заменят на опоре 54 в поселке Пески. Для этого электроэнергию отключат 29 июля, с 09:00 до 17:00, и 30 июля, с 09:00 до 16:00.