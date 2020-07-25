Плановые отключения электроэнергии пройдут в семи округах Подмосковья

Плановые отключения электроэнергии пройдут в семи городах Московской области. Специалисты проведут на энергообъектах технические работы, чтобы сделать электроснабжение потребителей надежнее.

Отключением электроэнергии займутся местные производственные отделения АО «Мособлэнерго».

Гжель

Энергетики проведут опиловку воздушной линии 28 июля, с 09:00 до 17:00. Это коснется следующих адресов: ЖСК Коняшино, деревни Минино, дачных некоммерческих партнерств Малиновка, Смородинка и Садко, а также кооператива индивидуальных застройщиков Новое Минино.

Те же самые работы будут проводиться 29 июля, с 09:00 до 17:00, в дачных некоммерческих партнерствах Гжельские просторы, Гжель-3, Обухово, Аврора, а также в деревне Обухово.

Домодедово

Энергетики проведут ревизию оборудования РУ-10 кВ, Ру-0,4кВ, Т-1 в микрорайоне Востряково и деревне Буняково 28 июля, с 09:00 до 16:00.

Те же работы запланированы в селе Шебанцево 28 июля, с 09:00 до 13:00, а также в Никитском административном округе и деревне Судаково 31 июля, с 09:00 до 16:00.

Дубна

Техническое обслуживание пройдет 29 июля, с 09:00 до 13:00, по этим адресам:

— улица Тверская, дома № №13, 15, 17А, 19Б, 26А, 27Б, 29, 31, 33;

— улица Свободы, дома №№ 3, 5, 7, 9;

— улица Октябрьская, дома №№ 1, 3;

— Северный переулок.

Кроме того, плановые отключения электроэнергии запланированы на 30 июля, с 09:00 до 13:00. Вот список:

— улица Тверская, дома №№ 13, 15, 17А, 19Б, 26А, 27Б;

— улица Свободы, дома №№3, 5, 7, 9.

Звенигород

В Звенигороде отключение электричества понадобится для капитального ремонта воздушных линий, установки опор и монтажа самонесущего изолированного провода.

Работы намечены по такому графику:

— 27 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);

— 28 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);

— 28 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);

— 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);

— 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);

— 30 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова);

— 30 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);

— 31 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Фабричного);

— 31 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Комарова).

Истра

А в Истре заменят приборы учета на опорах ВЛ-0,4 кВ.

Там план такой:

— 28 июля, с 08:00 до 16:00 (село Лучинское, улица Центральная);

— 29 июля, с 08:00 до 16:00 (деревня Шелковая Гора);

— 29 июля, с 08:00 до 16:00 (село Лучинское, улица Центральная);

— 29 июля, с 08:00 до 16:00 (поселок Пионерский);

— 30 июля, с 08:00 до 16:00 (город Дедовск, улицы 9 Мая, Дедово, Новая, Октябрьская, Панфилова, Садовая, Текстильщиков);

— 30 июля, с 08:00 до 16:00 (поселок Пионерский);

— 30 июля, с 08:00 до 16:00 (деревня Шелковая Гора);

— 31 июля, с 08:00 до 16:00 (город Дедовск, улицы 9 Мая, Дедово, Новая, Октябрьская, Панфилова, Садовая, Текстильщиков).

Кашира

В этом округе проведут опиловку в охранной зоне воздушных линий.

График разработан следующий:

— 27 июля, с 09:00 до 17:00 (улицы Каштановая, Ямская Слобода, Малая Ямская, дом 28);

— 28 июля, с 09:00 до 16:00 (улицы Каштановая, Ямская Слобода, Малая Ямская, дом 28);

— 29 июля, с 09:00 до 17:00 (улица Горького, дом № 1-31, Глухой переулок, дом № 1-8, улица Свободы дом №№ 2, 4, прокуратура, стоматология);

— 29 июля, с 09:00 до 17:00 (микрорайон Ожерелье, улица Ожерельевская, дом №№ 1-50);

— 30 июля, с 09:00 до 16:00 (микрорайон Ожерелье, улица Ожерельевская, дом № 1-50).

Коломна

Техническое обслуживание специалисты проведут 27 июля, с 09:00 до 17:00, по данным адресам:

— газовая котельная, дом № 16,18, 51;

— улица Советская, дом № 51;

— завод ремонта бытовой техники;

— улица Шоссейная;

— магазин на улице Цементников, дом № 16;

— переулок Куйбышева, дом № 5, 7, 9, 16,18, 51.

А 28 июля, с 09:00 до 17:00, такие работы пройдут по тем же адресам, кроме газовой котельни.

Помимо этого техническое обслуживание запланировано на 29 июля, с 09:00 до 17:00, в котельной № 8, жилых домах и Доме Быта.

Линейный разъединитель заменят на опоре 54 в поселке Пески. Для этого электроэнергию отключат 29 июля, с 09:00 до 17:00, и 30 июля, с 09:00 до 16:00.