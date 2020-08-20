Плановые отключения электроэнергии пройдут в 13 округах Подмосковья

Плановые отключения электроэнергии пройдут в 13 округах Московской области. Специалисты проведут на энергообъектах технические работы, чтобы сделать электроснабжение потребителей надежнее.

Отключением электроэнергии займутся местные производственные отделения АО «Мособлэнерго».

Гжель

Энергетики проведут техническое обслуживание частных подстанций по нескольким адресам.

Отключения пройдут 25,26 и 28 августа с 9.00 до 17.00 в деревне Коняшино, КП «Одуванчик» и частично в деревне Сидорово.

Воскресенск

Сотрудники Мособлэнерго будут проводить замену линейного разъединителя на опорах. 24 августа отключения ждут жителей Лопатинской скважины, 25 августа — Чуркина, Еркова, Губастова, 26 августа — второй Заводской, 27 августа — Привокзальной, Березовой и Известянковой. Электроэнергии не будет с 9.00 до 16.00.

Дзержинское

В Дзержинском энергетики проведут ревизию оборудования. Для безопаснсого выполнения работ электричество отключат 25 августа на улице Угрешской, дом 20, 27 августа на улице Лесной, дом 34. Работы проведут с 9.00 до 17.00.

Домодедово

Энергетики займутся ревизией оборудования, проведут опиловку ВЛ-0,4кВ, проведут техническое обслуживание оборудования. Для безопасного проведения работ электричество отключат 25 августа в деревне Гальчино б. 60-лет СССР д. 4 и в городе Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября. 26 августа отключения пройдут в микрорайоне Востряково, ул. Полтавская, Невская, Петровская. А 27 августа — в деревне Голубино, ул. Молодежная, Центральная, Луговая и в гроде Домодедово, мкр. Западный, ул. Зеленая.

Егорьевск

В городском округе Егорьевск планируют провести текущий ремонт оборудования. Отключения пройдут 25 августа в ООО «Красная Звезда Плюс» и 27 августа на Жуковой Горе д. 19, Гл.крпус ЦРБ, Морг, СКВ, на Кислородной станции, д. 13А д. 15А, д. 17А, д. 17Б.

Звенигород

Для безопасного проведения работ по капитальному ремонту Вл, установке опор и монтажа провода СИП отключения затронут улицу Фабричного и улицу Комарова 24, 25 и 26 августа.

Кашира

В Кашире энергетики проведут ревизию электрооборудования и опиловку в охранной зоне ВЛ. Отключения пройдут 24 и 25 августа. Адреса: ст. Кашира КТП-71, КТП-72, г. Кашира: ул. Стрелецкая база ООО"АРСТ», ст. Кашира КТП-71, КТП-72.

Коломна

Энергетики проведут техническое обслуживание оборудования. Отключения пройдут 25 августа на ТП-411 и 27 августа на МУП «Тепло Коломны» котельная Школа № 29 Профилакторий, КСД Флотский переулок Баня Школа-интернат № 2 Спальный корпус.

Также плановые отключения электроэнергии в связи с техническими работами пройдут в Люберцах, Ногинске, Подольске, Сергиевом Посаде и Чехове. Своевременно ознакомиться с графиком отключений можно на официальном сайте АО «Мособлэнерго».