Плановые отключения электричества в Подмосковье отменили до 11 мая

Режим технологической тишины, объявленный по указу президента предприятиями топливно-энергетического комплекса, продлили до 11 мая в Подмосковье. Жителям не будут отключать электричество, поскольку плановый ремонт приостановлен.

Исключением станет устранение технологических нарушений и возобновление нормального режима работы сетей.

«Отмена плановых отключений позволяет создать комфортные условия для граждан, находящихся дома. Так, учащиеся получат возможность заниматься дистанционно, не пропуская онлайн-занятия по причине отсутствия электричества. А люди, которые трудятся удаленно, смогут продолжить свою работу, не нарушая самоизоляцию», — объяснил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

А сам режим технологической тишины — это полный запрет на плановый ремонт и переключения, кроме тех, которые связаны с предотвращением и устранением аварийных ситуаций.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период самоизоляции организовали круглосуточное дежурство руководителей компании и оперативно-ремонтного персонала.

В случае аварийного отключения необходимо сообщить об этом по телефону ЕДДС того района, где проживает потребитель.

Восстановление электроснабжения займет не более двух часов.

Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за пандемии продлили до 11 мая в Подмосковье. Постановление подписал губернатор 28 апреля.