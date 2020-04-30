Плановые отключения электричества в Подмосковье отменили до 11 мая
Исключением станет устранение технологических нарушений и возобновление нормального режима работы сетей.
«Отмена плановых отключений позволяет создать комфортные условия для граждан, находящихся дома. Так, учащиеся получат возможность заниматься дистанционно, не пропуская онлайн-занятия по причине отсутствия электричества. А люди, которые трудятся удаленно, смогут продолжить свою работу, не нарушая самоизоляцию», — объяснил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
А сам режим технологической тишины — это полный запрет на плановый ремонт и переключения, кроме тех, которые связаны с предотвращением и устранением аварийных ситуаций.
Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период самоизоляции организовали круглосуточное дежурство руководителей компании и оперативно-ремонтного персонала.
В случае аварийного отключения необходимо сообщить об этом по телефону ЕДДС того района, где проживает потребитель.
Восстановление электроснабжения займет не более двух часов.
Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за пандемии продлили до 11 мая в Подмосковье. Постановление подписал губернатор 28 апреля.