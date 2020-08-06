Плановые КТ-исследования возобновили в 15 медицинских центрах Подмосковья

Записаться на плановое КТ-исследование можно уже в 15 медицинских центрах Подмосковья. Здесь аппараты вернули к работе после перерыва. Ранее они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19.

Прежде всего в этих учреждениях провели полную дезинфекцию. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ранее мы вернули к прежнему режиму работы 11 аппаратов компьютерной томографии. Но за последнее время провели дезинфекцию еще четырех Светлана Стригункова.

Она уточнила, что пройти КТ-исследование теперь вновь удастся в Балашихинском роддоме, больницах Долгопрудного, Пушкино и Луховиц.

Все кабинеты компьютерной томографии работают при условии строгого соблюдения санитарных норм. Так, медики применяют средства защиты, а помещения и технику дезинфицируют.

Ранее в подмосковные больницы поставили 59 дефибрилляторов. Регион продолжает закупать технику для медицинских центров. Приобрели еще 50 передвижных рентген-аппаратов, 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

А Московской областной станции скорой помощи купили новую реанимационную технику. Это 15 переносных дефибрилляторов и 20 аппаратов для ЭКГ.