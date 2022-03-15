Плановую диспансеризацию снова начали проводить в Подмосковье

Жителям Подмосковья в возрасте до 40 лет рекомендуют проходить диспансеризацию каждые три года. С особенностями обследования разбирался корреспондент «360».

Перед началом диспансеризации и исследований пациент заполняет несколько анкет. Врачи выясняют, чем вы болели, какие есть жалобы, какая хроника, чтобы понять, куда вас направить дальше после терапевта.

В Химкинской поликлинике прием ведут и по субботам, понимая занятость людей на неделе, но лучше все-таки вырваться в промежуток с понедельника по пятницу, потому что поток растет ежедневно.

«Мы уже развернули все кабинеты, подготовлены лабораторные службы, диагностические, мы всех ждем. Ежедневно сейчас идут по нарастающей, до этого было 15-20 человек, сейчас 25-30», — рассказала заведующая поликлиникой № 5 ГБУЗ МО «Химкинская областная больница» Ксения Иванова.

В рамках диспансеризации можно попасть к узким специалистам и сдать даже платные анализы крови. Тут надо готовиться, что выкачают несколько пробирок, но и проверят на очень многие вещи. По итогу анализов направят к нужным специалистам.

«И главное, вы можете его пройти бесплатно в рамках ОМС, там по углубленной диспансеризации есть анализы и исследования, такие, как D-димер — это достаточно дорогостоящее исследование, а вы здесь его пройти можете бесплатно», — отметила Ксения Иванова.

Подобные анализы назначают, выявив что-то на первом этапе обследования.

Среди основного «набора» — ЭКГ, флюорография, проверка легких и давление глазного дна.

Для девушек еще включен осмотр в женской консультации и маммография, мужчины на допосмотр пойдут только в случае, если направит терапевт.

По итогу весь осмотр занял пару часов, людей было немного, врачи и персонал действовали оперативно. Вообще вся цепочка не должна занять больше двух дней.

Врачи подчеркивают, что с учетом тенденции выявления онкологических и сердечных проблем лучше знать о таком заранее, чтобы была возможность вернуть человеку здоровье минимальным вмешательством.