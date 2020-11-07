Плановое отключение электричества ждет 15 городов Подмосковья на следующей неделе

На следующей неделе, с 9 по 15 ноября, в Подмосковье пройдет плановое отключение электроэнергии. Такие меры необходимы для повышения надежности электроснабжения. Всего будет задействовано 15 городов: Видный, Гжель, Голицыно, Звенигород, Егорьевск, Ильинск, Кашира, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Подольск, Раменский, Рузский, Чехов и Щелково.

В Видном электричество будет отключено на улице Вокзальной в промежутке с 09:00 до 17:00. В сумме дом будет обесточен не более четырех часов, сообщает пресс-служба АО «Мособлэнерго». В период 9 по 19 ноября отключения электроэнергии будут производиться в течение семи рабочих дней.

В Гжели с 10 по 11 ноября отключение произойдет в ГКЗ в деревне Турыгино, в деревне Бахтеево — 10, 11 и 13 ноября, деревне Жирово только 10 ноября, в селе Гжель — 11 ноября, в СНТ «Красная Гвоздика» деревни Коняшино — 13 ноября.

В Голицынском районе, в СНТ «Жаворонки-Север», энергию будут отключать 9, 10 и 11 ноября, в деревне Дарьино — 10,11, 12 ноября, в Таганькове 10 и 11 ноября, а в поселке Большие Вяземы, на улице Ямской, — только 11 и 12 ноября. В ИП «Воробьев» — 11 и 12 ноября, в «Успенке-М» — 12 и 13 ноября. Отключение будут проводить в промежуток с 09:00 до 17:00, в некоторых местах до 15:00.

В Егорьевске электричество будут отключать в микрорайоне 2, д. 35, магазин «Верный», д. 53, д. 52, станции катодной защиты, д. 31, д. 30, д. 29, д. 29а, д. 32 — молочная кухня, д. 32 — магазин «Куриный дом», д. 27, д. 27а, д. 27б, д. 28, д. 28а.

В Звенигороде с 10 по 13 ноября электричество будут отключать на улице Некрасова, 11 ноября — в кв. Маяковского, д. 9,15, школа «Орленок», детский сад, ЦТП (котельная), школа № 1, магазин «Лотос», магазин «Магнит», соцзащита, ж/д ПМК-7, ж/д № 1 — левая сторона, ж/д № 1 — правая сторона, ж/д № 29. Работы также будут осуществляться в период с 9:00 до 17:00.

В Ильинском с 9 по 14 ноября, с 9:00 до 16:00, энергия будет отключена в поселке Ильинском, деревне Хрипань, на улице Школьной, в поселке Кратово, на улице Тихой, в поселке Удельная, поселке Спартак, деревне Верея.

В Кашире с 9 по 13 ноября, с 09:00 до 16:30, отключат в поселке Малаховка, на следующих улицах: Свободы, Сакко и Ванцетти, Халтурина, Школьная, Куйбышева, Московская, Воровского, Федорова, Комсомольская, Февральская, Перекопская, Суворова, Солнечная, Мирная, Красная звезда, а также на Новом проспекте, ж/д тупике, Новом тупике, Безымянном тупике, Ж/д переулке, Перекопском проезде; в поселке Калинина, дома 37–95.

С 9 по 10 ноября: дер. Машково, СНТ «Машково» дер. Марусино, ЖК «Заречный», ул. Заречная, 34 все корпуса, Заречная, 11, корп. 1–7, СТ «Долгий Луг». С 10 по 11 ноября: поселок Томилино, мкр. Экопарк, ул. Беляева.

В Наро-Фоминске с 9 по 13 ноября: ул. Володарского д. 154–192, ул. Володарского д. 194–200, ИП «Иванычи», ул. Профсоюзная д. 6, д. 8, ул. Рижская д. 7 п. 4, магазин № 30, магазин «Бытовая техника», магазин «Дикси», «Бизби», насосная № 3, спорткомбинат, ветлечебница, магазин «Хоздвор», кафе «Старый форт», магазин «Нара», ул. Парк Воровского, СНТ «Южное», ДСК «Нара», СНТ «Полянка», ул. Ленина 1, 3; СОК, станция перекачки, СНТ «Романтика», п. Фрузовец, ул. Чехова, ул. Ватутина, ул. Шапошникова, ул. Большая Лесная, ул. Некрасова, ул. Спортивная, ул. Крылова, ул. Московская, ул. Школьная, ул. Июльская, ул. Волочаевская, ул. Карла Маркса, наркологический центр «Клиника Маршака», ул. Тельмана, ул. Центральная, ул. Жуковского, ул. Шевченко, ул. Декабристов, ул. Циолковского, 1-й, 2-й, 3-й Центральные переулки, 2-й переулок, школа № 4, автомастерская, предприятие «Луч», ул. Льва Толстого, ул. Красные Зори, ул. Июльская, ул. Июньская, ул. Школьная, ул. Кирова, 7а.

В Одинцовском районе с 10 по 13 ноября — в Лесном Городке, деревня Юдино, улица Раздоровская. Только 10 ноября — в деревне Дарьино. С 10 по 11 ноября — в СНТ «Геракл», 4, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44; здание склада; улица Зеленая, 10; ООО «Просторная долина».

В Подольске 10 ноября отключат в; насосная № 37, мкр. Климовск, арт/скважины № 8, 8а. 11 ноября: ул. Плещеевская, д. 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 44, 44а, 48, 54, 54а; ул. Банная д. 10а, 12а; школа № 10. 12 ноября — в ВЗУ «Залинейный»; нежилые здания; ул. Маштакова, д. 8, 10, 11, 13; котельная.

В Раменском с 9 по 13 ноября с 09:00 до 17:00 в ГСК «Янтарь» ул. Полевая, ул. Московская, ул. Революции, ул. Октябрьская, ул. Лесной тупик, ул. Москворецкая, ул. Краснознаменская, База «Турист», Завод «Техноприбор», ул. Тракторная, ул. Дунайская, ул. Н. Морозова, Деревообделочный завод, Швейная фабрика, ул. 100-й Свирской Дивизии, Лесной тупик, ул. Коммунальная, ул. Колхозная, ул. Кустарная, «ФАТ» техноприбор, Деревообделочный пр., Рынок, ул. Красноармейская, ТОО «Стрит» струнная ф-ка ул. Октябрьская, ул. Кустарная, Магазин «Семена», ул. Московская, Картонажная ф-ка. Деревообделочный проезд Лесной тупик ул. Полевая, ул. Октябрьская, ул. Краснознаменская, ул. Москворецкая, ул. Революции, ул. Десантная, «РОЭЗ» ул. Щукина ООО «Рамин», Магазин № 42 «Запчасти» Магазин «Продукты» ВНС-110 ул. Москворецкая, Куниловский пер., ул. Н. Морозова, Хрипанский пер., ул. Краснознаменская, Кооперативный проезд. ул. Кустарная, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Дунайская, ул. Солнечная, Коттеджи «Русский стиль», ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Дунайская, ул. Кустарная, ул. Солнечная, ул. Земная, ул. Краснознаменская.

В Рузе электричество отключат 9 и 10 ноября в Тучково ул. Сосновая, Луговая, Неглиная. 11 ноября в Тучково, СНТ «Люкс». 12 ноября в Тучково, СНТ «Дубки».

В Чехове 9 ноября отключат в п. Мещерское, Частный сектор, ул. ПокровскаяОпиловка ДКР, Частный сектор, ул. Офицерский пос. 10 ноября в Частный сектор, ул. Б. Каменная, п. Мещерское, Частный сектор, ул. Покровская, Частный сектор, ул. Офицерский пос. 11 ноября в Частный сектор, ул. Б. Каменная, Частный сектор, ул. Офицерский пос. 12 ноября Частный сектор, ул. Б. Каменная, Частный сектор, ул. Офицерский пос.

В Щелкове 9 и 11 ноября отключат на Пролетарском проспекте д. 18, ООО «Гиперглобус». Также с 9:00 до 17:00.