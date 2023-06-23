Подмосковье 23 июня 2023, 12:57 Пострадавших при падении лифта в Воскресенске начали готовить к выписке из больницы Светлана Плотникова

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Врач травматологического отделения Воскресенской областной больницы Виктор Мартынов рассказал о самочувствии пострадавших при падении лифта в одном из многоэтажных домов города. Пациентов начали готовить к выписке.

«Угрозы для жизни пациентов нет. Они готовы лечиться амбулаторно, стационарное лечение не требуется. При поступлении мы оперативно сделали КТ головного мозга, всех отделов позвоночника, грудной клетки и таза. Также пострадавшие были осмотрены хирургом и реаниматологом. После выписки им будет нужно наблюдаться в поликлинике и избегать физических нагрузок», — рассказал Виктор Мартынов.

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ЧП с обрушением лифта произошло 22 июня. Двух человек — мужчину 45 лет и женщину 60 лет — доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Началась доследственная проверка всех обстоятельств дела.