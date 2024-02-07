Подмосковье 07 февраля 2024, 20:10 «Планируем крупную закупку». Андрей Воробьев посетил подразделение компании «Мострансавто» Воробьев анонсировал крупную закупку автобусов для «Мострансавто» в 2024 году Источник фото: Константин Семенец

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Андрей Воробьев посетил МАП № 7 — подразделение компании «Мострансавто», которая обслуживает более 70% автобусных маршрутов в Подмосковье. В этом году Московская область планирует закупить более 1100 новых автобусов.

Губернатор осмотрел образцы новых автобусов, зону технического обслуживания, а также провел встречу с руководителями филиалов и производственных баз «Мострансавто».

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Он отметил, что Московская область растет с каждым годом, поэтому тема общественного транспорта становится все более значимой.

«Мы понимаем, что без должного оснащения автобусами, их ремонта, внедрения технологических решений, как, например, цифровизация диспетчерской службы, невозможно управлять такой большой системой. Это серьезная задача — ее можно решить только командным подходом», — заявил Андрей Воробьев.

По его мнению, самым серьезным вызовом сейчас является нехватка работников.

«В „Мострансавто“ требуется порядка одной тысячи водителей, около 300 слесарей. При том, что средняя зарплата водителей составляет 95 тысяч рублей, а с февраля мы проиндексировали ее на 5,5%. Также продолжим обновлять автопарк. В прошлом году приобрели 1300 единиц, и в этом планируем крупную закупку», — добавил губернатор.

Несмотря на то, что на балансе у «Мострансавто» более 5,6 тысячи автобусов и парк техники обновляется ежегодно, в компании рассматривают возможность пополнения автопарка и автобусами китайских производителей. Несколько образцов сегодня показали Андрею Воробьеву.

Также в компании отметили, что для привлечения специалистов в «Мострансавто» действуют еще ряд мер поддержки — подъемные по 10 тысяч рублей в течение трех месяцев, выплата по программе «Приведи друга» 10 тысяч рублей и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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