Подмосковье 24 апреля 2023, 12:03 План ввода в оборот неиспользуемых земель Подмосковья вырос до 31 тысячи гектаров в этом году Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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План по вводу земель в сельскохозяйственный оборот увеличили в Подмосковье. До конца года еще 31 тысячу гектаров отдадут под выращивание кормов и другие нужды аграриев.

«В этом году хотели ввести в оборот более 25 тысяч гектаров земли, но на сегодняшний день в план включены земельные участки площадью 31 тысяча гектаров», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона формирует дополнительный перечень участков под изъятие. Это земля, которая годами не используется или используется не по назначению. Поправки в законодательство позволяют изымать такую недвижимость быстрее и эффективнее, а также пресекают возможность уходить от ответственности путем постоянной смены собственника.

Теперь сроки изъятия земель в Подмосковье составляют до 12 месяцев вместо более чем трех лет, как это было раньше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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