План вакцинации в Волоколамске выполнили на 60%

В Волоколамске создали все условия, чтобы жители смогли комфортно привиться от коронавируса. План по вакцинации 60% взрослых в округе выполнили на две трети.

Все больше жителей Волоколамска записываются в поликлиники и приходят в передвижные фельдшерско-акушерские пункты, чтобы сделать прививку от коронавируса. Защитить себя вакциной может любой взрослый, не имеющий противопоказаний.

Оформить запись можно на портале «Госуслуги», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.

«План, который установлен президентом и который является пороговым значением для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет, — это 60%. И сегодня мы этот план выполнили более чем на 60%», — заявила Ольга Буракова, заместитель главы Волоколамского городского округа.

Массовая вакцинация россиян началась в январе этого года по поручению президента Владимира Путина. Новая вспышка заболеваемости и последовавшие ограничения для непривитых заставляют жителей московского региона прививаться активнее.