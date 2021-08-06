План вакцинации от коронавируса в Подмосковье выполнили более чем на 80%

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже свыше трех миллионов человек. Регион выполнил план по вакцинации более чем на 80%.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, область получила уже 3,4 миллиона доз вакцин.

Коронавирус никуда не ушел. Да, количество ежедневно выявляемых случаев снизилось, однако вирус все так же опасен — не время расслабляться Светлана Стригункова.

Она добавила, что вакцинация — единственный надежный способ защититься от коронавируса и его осложнений.

Как попасть на прививку?

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.