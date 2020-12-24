24 декабря 2020, 13:52
План вакцинации жителей от гриппа на 2020 год перевыполнили в Подмосковье
Прививку от гриппа в Подмосковье сделали более 4,7 миллиона человек. Цифры превысили ожидаемые показатели. Это отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Всего в 2020 году вакцинировать от гриппа планировали 4,46 миллиона жителей Подмосковья. Делать прививки начали осенью.
На данный момент вакцинацию прошли более 4,7 миллиона жителей, что составляет 105% от плана на год
Светлана Стригункова.
Светлана Стригункова подчеркнула, что прививка помогает организму сформировать иммунитет к вирусной инфекции. По ее словам, этот шаг остается единственным надежным способом защититься от гриппа и его осложнений.
Для вакцинации применяют препараты «Гриппол плюс», «Флю-М» и «Совигрипп». Ранее в Министерстве здравоохранения Подмосковья открыли сайт, посвященный вакцинации от гриппа.