План вакцинации жителей от гриппа на 2020 год перевыполнили в Подмосковье

Всего в 2020 году вакцинировать от гриппа планировали 4,46 миллиона жителей Подмосковья. Делать прививки начали осенью.

На данный момент вакцинацию прошли более 4,7 миллиона жителей, что составляет 105% от плана на год Светлана Стригункова.

Светлана Стригункова подчеркнула, что прививка помогает организму сформировать иммунитет к вирусной инфекции. По ее словам, этот шаг остается единственным надежным способом защититься от гриппа и его осложнений.

Для вакцинации применяют препараты «Гриппол плюс», «Флю-М» и «Совигрипп». Ранее в Министерстве здравоохранения Подмосковья открыли сайт, посвященный вакцинации от гриппа.