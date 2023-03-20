20 марта 2023, 16:11
План тушения лесных пожаров на 2023 год утвердили в Подмосковье
В Подмосковье одобрили сводный план тушения лесных пожаров на 2023 год. В плане, утвержденном губернатором Андреем Воробьевым, определен порядок взаимодействия всех ведомств при ликвидации природных возгораний.
«Сводный план тушения — это залог оперативного реагирования на возникающие возгорания и их ликвидации в кратчайшие сроки с наименьшим ущербом для леса. Планом, в частности, предусматривается создание резерва пожарной техники и оборудования, транспортных средств, противопожарного снаряжения и инвентаря», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
Так, например, для регионального Комлесхоза создали резерв дизельного топлива в объеме 21 тысяча литров и бензина — восемь тысяч литров. Глава Комлесхоза Олег Баженов подчеркнул, что документ также включает информацию о противопожарном обустройстве лесов на территории лесничеств региона и об организации мониторинга пожарной опасности.
Реклама
Кроме того, в Подмосковье продолжают обновлять лесопожарную технику и оборудование, а также наращивать силы для оперативной ликвидации возгораний. На эти цели в 2023-м из бюджета выделили более 150 миллионов рублей. Работы ведутся по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Недавно Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
Реклама
Реклама