Подмосковье 20 марта 2023, 16:11 План тушения лесных пожаров на 2023 год утвердили в Подмосковье

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В Подмосковье одобрили сводный план тушения лесных пожаров на 2023 год. В плане, утвержденном губернатором Андреем Воробьевым, определен порядок взаимодействия всех ведомств при ликвидации природных возгораний.

«Сводный план тушения — это залог оперативного реагирования на возникающие возгорания и их ликвидации в кратчайшие сроки с наименьшим ущербом для леса. Планом, в частности, предусматривается создание резерва пожарной техники и оборудования, транспортных средств, противопожарного снаряжения и инвентаря», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Так, например, для регионального Комлесхоза создали резерв дизельного топлива в объеме 21 тысяча литров и бензина — восемь тысяч литров. Глава Комлесхоза Олег Баженов подчеркнул, что документ также включает информацию о противопожарном обустройстве лесов на территории лесничеств региона и об организации мониторинга пожарной опасности.

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Кроме того, в Подмосковье продолжают обновлять лесопожарную технику и оборудование, а также наращивать силы для оперативной ликвидации возгораний. На эти цели в 2023-м из бюджета выделили более 150 миллионов рублей. Работы ведутся по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Недавно Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

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