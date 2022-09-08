Подмосковье наполовину выполнило план строительства тротуаров | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 12:27 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье наполовину выполнило план строительства тротуаров

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Строительство новых тротуаров продолжается в Подмосковье для повышения безопасности пешеходов. По сообщению МТДИ, с начала года в регионе появилось свыше 30 километров тротуаров.

Глава Минтранса Алексей Гержик рассказал, что план по строительству тротуаров уже выполнили наполовину. Полностью работы завершат в ноябре.

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«Тротуары появились в 18 городских округах, некоторые из них оборудовали барьерными и пешеходными ограждениями. Для комфорта маломобильных групп населения тротуары обустроили с пониженным бордюрным камнем, съездами или тактильной плиткой», — сообщил министр.

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Большинство работ провели в Подольске, на улицах Кирова и Курской, проспекте Юных Ленинцев. Также два тротуара построили в Истре, на улице Юбилейной и развязке на станции Новый Иерусалим.

Всего до конца года в регионе появится еще 60 километров пешеходной инфраструктуры. Подробнее узнать о программе можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов.

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