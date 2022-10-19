План санитарных рубок деревьев опубликовали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 15:11 План санитарных рубок деревьев опубликовали в Подмосковье

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Санитарные рубки вновь проведут в Подмосковье. План работ опубликовали на карте геоинформационного портала региона. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

«Санрубки — одна из самых непростых тем. Важно, чтобы жители знали не просто где, на каком участке будет проводиться санрубка, но и на каком основании. Мы собрали этот кейс в единую систему», — отметил он.

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На карте жители смогут узнать где будут проводить работы и узнать результаты лесопатологических обследований, на основании которых будут проводить рубки. Это позволит снизить количество обращений о плохом состоянии лесов. Так, в сентябре ЦУР получил 92 вопроса, а в прошлом году в этом месяце их было 142.

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Глава Комлесхоза Олег Баженов отметил, что новые участки санрубок также будут вноситься на карту.

«Карта постоянно будет актуализироваться. Для реализации данного сервиса по информированию населения на портале РГИС на сегодняшний день лесничествами уже размещено более 1400 актов лесопатологического обследования», — заявил он.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.