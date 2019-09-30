План ремонта дорог в Рузском округе выполнили на 90%

План по ремонту автодорог в Рузском городском округе выполнен более чем на 90%. В частности, в поселке Тучково дорожники выполнили ремонт проезжей части по улице Санаторной и участка от Санаторной до улицы Мира протяженностью 500 метров. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Глава Рузского городского округа Татьяна Витушева напомнила, что в 2019 году на ремонт дорог и тротуаров, а также на строительство новых дорог на территории муниципалитета правительство Подмосковья выделило 700 миллионов рублей.

«Этот небывалых масштабов дорожный бум в Рузском округе наряду с начатым процессом благоустройства территорий можно смело назвать прорывом», — сделала акцент Татьяна Витушева.

По плану, в этом году в Рузском округе было запланировано отремонтировать 51 автомобильную дорогу. По словам главы муниципального образования, объем работ выполнен уже более чем на 90%.

Кроме того, для повышения безопасности людей на пешеходных переходах установлены новые светофоры: на улице Гладышева в Рузе и в поселке Тучково — на улицах Силикатной и Октябрьской.

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Все школы Рузского округа обучают ребят культуре и правилам поведения на дорогах. Созданы отряды юных инспекторов дорожного движения. В средней школе № 3 Рузы к началу учебного года полностью готов детский городок по обучению детей правилам дорожного движения.

Жительница Нововолкова Татьяна Милютина заметила, что дороги однозначно стали лучше, а трассу А108 до Рузы отлично отремонтировали.

«Теперь без проблем езжу из Нововолкова на дачу в Хотебцово. Раньше на своей маленькой машинке добиралась, словно по минному полю. Понимаю, что не все можно отремонтировать одним махом. Но у меня есть пожелание: привести в порядок дороги внутри деревни Нововолково, здесь еще не все благополучно», — сказала Татьяна.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Ружанин Александр Попков также считает, что в этом году рузские автомобильные дороги позитивно преобразились, даже отдаленные уголки.

«Недавно довелось мне приехать в Сумароково — дорогу не узнать! Комфортное движение, прекрасное асфальтобетонное покрытие, разметка. Рационально изменена развязка на перекрестке улиц Солнцева и Федеративной у здания администрации. Многим автомобилистам досаждала невозможность беспрепятственно повернуть направо на дополнительную секцию светофора», — отмечает житель Рузы.

Он рад, что асфальтированию городских улиц также уделяется внимание, кроме того, доволен качественной разметкой на А108, но недочеты кое-где еще остаются. «Печально известная остановка „Калибр“ до сего времени толком не обустроена, только старожилы знают, где она, и выходят на ее предполагаемое место. Такая же остановка-фантом — „Пуговичная“ — есть и в Рузе, на улице Красная. Угадать ее можно по расписанию на заборе», — обозначил проблему Александр Попков.

Мосавтодор также проводит благоустройство территорий социально значимых объектов, асфальтирование проездов и парковок на территории Тучковской районной больницы в рамках исполнения программных мероприятий правительства Московской области.