Годовой план расчистки охранных зон ЛЭП в Подмосковье выполнили наполовину

Подмосковные энергетики очистили 2,2 тысячи гектаров охранных зон линий электропередачи в этом году. План на весь 2021-й выполнили уже наполовину.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что расчищают просеки ЛЭП с сильной порослью. Срезанные ветки и кустарники перемалывают в щепу, чтобы снизить риск возникновения низовых пожаров.

Помогает специальная тяжелая техника: подъемные машины и бульдозеры. Содержание воздушных линий в Подмосковье на особом контроле.

По статистике, значительная часть нарушений на энергообъектах при непогоде происходит из-за падения веток и деревьев на провода Александр Самарин.

С апреля объем расчистки достиг 2,2 тысячи гектаров при плане 4,2 тысячи на весь год.

Активная расчистка просек ЛЭП продолжается в Московской области. Работу ведут в соответствии с правилами охранных зон.