Подмосковье 17 января 2024, 16:26 План работы коммунальных служб скорректировали в Подмосковье из-за резкой смены погоды ГУСТ МО

Читать 360tv в

Коммунальщиков предупредили о резком изменении температуры воздуха в Подмосковье в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг ударит сильный мороз, после чего стремительно начнет теплеть и выпадут обильные осадки.

В ГУСТ Подмосковья отметили, что в связи с метелью и резкой сменой температур план работ коммунальщиков скорректировали заранее. Основная задача — своевременная и повсеместная уборка.

Реклама

«Сегодня продолжаем плановую уборку. Свыше 16 тысяч специалистов работают на территориях, в помощь им задействовали 1 395 машин. Тракторы расчищают парковки, внутриквартальные проезды и прилегающие к контейнерным площадкам зоны», — рассказала руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Светлана Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».