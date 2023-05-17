Подмосковье 17 мая 2023, 15:26 План работ в Месяц чистоты и благоустройства выполнили в Подмосковье на 99% РИА «Новости»

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В Месяц чистоты и благоустройства в Подмосковье выполнили 99% работ. Об этом на заседании правительства губернатору Андрею Воробьеву доложила руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

В указанный срок с работами справились 11 муниципалитетов. По словам министра, в этом году выполнить поставленные задачи удалось быстрее, чем в прошлом.

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«22 муниципалитета завершили все работы только к середине мая, и есть те округа, которые находятся в „желтой“ зоне — имеют более 95% выполненных процентов работ», — подчеркнула Аипова.

Всего в апреле в Московской области было выполнено и подтверждено более 100 тысяч видов работ.

Подмосковье занимает третье место в России по благоустройству. В регионе преображаются парки, скверы и набережные, а также реализуется масштабная программа в лесопарках. По словам губернатора Андрея Воробьева, Московская область стала первым регионом, создавшим профильное министерство благоустройства, которое решает проблемы, наиболее волнующие жителей.

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