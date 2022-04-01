План работ 2022 года по капремонту систем газоснабжения выполнили на 25% в Подмосковье

Фондом капремонта Московской области запланировано отремонтировать системы газоснабжения 473 многоквартирных домов в регионе в этом году. Работы выполнили уже в 120 жилых домах, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

«В Московской области программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На текущий момент ремонт проведен в 1200 МКД», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее работы по ремонту газа в доме проводились совместно с ремонтом и утеплением фасада, однако уже третий год подряд их осуществляют в том числе независимо от фасадных работ.

«Важным нововведением в 2022 году станет обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире в рамках программы капремонта», — сообщил гендиректор Фонда капремонта Подмосковья Валерий Николов.

Начисление компенсации при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготников Московской области в автоматическом режиме запустили с 1 апреля. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что для получения выплат жителям больше не нужно собирать справки и тратить время для доказательства своего права на льготу.