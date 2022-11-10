Подмосковье 10 ноября 2022, 18:47 План приватизации областного имущества приняли в Подмосковье Unsplash

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Неиспользуемое имущество принесет в бюджет Подмосковья более 430 миллионов рублей. В план приватизации на ближайшие три года включили 31 объект.

«В перечень вошло имущество бывших пионерских лагерей, объекты социального и сельхозназначения, а также некоторые недострои. Все они будут реализованы на торгах, а вырученные средства будут направлены на социальные нужды региона», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В перечень для приватизации включаются неиспользуемые или неэффективно используемые объекты недвижимости. По предварительным расчетам, поступления в бюджет от их реализации составят более 430 миллионов рублей.

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Закон о прогнозном плане приватизации рассмотрен и принят в трех чтениях Мособлдумы. Проектом предусмотрена также приватизация производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» и объекта культурного наследия в Зарайске.

Ранее стало известно, что проект бюджета Московской области на 2023 год предусматривает расходы на строительство социальных объектов в объеме 60 миллиардов рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжена работа по возведению новых школ, поликлиник, детских садов и стадионов.