Новая договоренность Подмосковья, РЖД и «ФСК» поможет развивать территории возле Битцы

Новая станция МЦД Битца-2 может появиться благодаря инвестору в Подмосковье. Это одна из задач соглашения между областным правительством, РЖД и строительной компанией «ФСК». Они договорились развивать в жилых микрорайонах Ленинского округа, прилегающих к МЦД, железнодорожную инфраструктуру.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что благодаря тесному сотрудничеству с правительством региона результаты не стоят на месте.

Результаты постоянно улучшаются. Достичь их можно только совместной работой. Я хотел бы поблагодарить вас лично, Андрей Юрьевич. Вы всегда уделяете особое внимание перевозкам, заботитесь о безопасности Олег Белозеров.

Цель нового соглашения, заключенного сторонами, — развитие инфраструктуры в микрорайонах рядом с МЦД-2 Нахабино — Подольск. Договор подписали вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, заместитель генерального директора РЖД Олег Тони и президент компании «ФСК» Владимир Воронин.

Заключение согласия состоялось в присутствии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и генерального директора РЖД Олега Белозерова.

Работа большой команды

«Хочу отметить важность пассажирских перевозок. Для людей, живущих в Подмосковье, а у нас почти два миллиона человек каждый день пользуются железнодорожным транспортом, должен быть комфорт», — отметил губернатор.

Он добавил, что Подмосковье очень рассчитывает на успех совместного проекта с Москвой и РЖД по МЦД-3 и МЦД-4.

«Мы очень заинтересованы в своевременном запуске. И люди этого очень ждут. И Балашиха, и Наро-Фоминск, и Раменское, и Зеленоград, и Химки. Все это очень востребовано в нашей жизни», — сказал Воробьев.

Отдельное внимание он уделил вопросу безопасности пассажиров. По словам губернатора, движение становится все более интенсивным, а значит, необходима современная инфраструктура со всеми удобствами. Это, например, пешеходные переходы с лифтами.

Для нас это партнерство очень важное. Мы считаем важным все проблемы видеть и быть способными их решать Андрей Воробьев.

Стороны подписавшие соглашение, будут обмениваться предложениями по безопасной и комфортной транспортной доступности для жителей прилегающего к МЦД-2 Нахабино — Подольск микрорайона «Южная Битца» и комплексного развития этой территории.