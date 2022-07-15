План по заготовке кормов для скота в Подмосковье выполнили почти на треть

В Московской области к середине лета удалось уже на треть выполнить план по заготовке корма для крупного рогатого скота. Активная работа в этом направлении началась в июне. За текущий сезон в Подмосковье собираются заготовить как минимум миллион тонн грубых кормов.

На сегодняшний день аграрии Подмосковья успели заготовить уже 32.6 тысячи тонн сена, 393,2 тысячи тонн сенажа и 22,3 тысячи тонн силоса.

«Заготовкой кормовой базы для крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий занимаются более 200 сельскохозяйственных предприятий. На грядущую зимы мы планируем заготовить 29,3 центнера кормовых единиц. Это полностью обеспечит потребности наших аграрных предприятий», — рассказал министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

К середине июля на одну голову скота уже успели заготовить примерно 8,8 центнеров кормовых единиц, это составляет больше 30% от общего плана на текущий сезон.