Подмосковье 01 марта 2023, 10:16 План по выявлению незаконных гостиниц и хостелов выполнили на 90% в Подмосковье

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Земельные инспекторы подтвердили незаконную деятельность более 200 гостиниц и хостелов в Московской области. Проверки проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в связи с участившимися случаями возникновения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

В Министерстве имущественных отношений Подмосковья рассказали, что земельные инспекторы осмотрели почти 400 земельных участков из 435 запланированных.

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«Незаконная гостиничная деятельность подтвердилась на 255 участках. В отношении 124 из них сведения будут направлены в налоговую для увеличения налоговой ставки в пять раз», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Она добавила, что материалы по пяти объектам будут направлены на комиссию по самовольному строительству в муниципалитеты. После этого будут поданы иски в суд с требованием прекратить деятельность незаконных гостиниц. Результатом этого может стать снос строений.