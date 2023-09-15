Подмосковье 15 сентября 2023, 15:04 План по уборке озимого рапса выполнили в Подмосковье на 100% Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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План по уборке озимого рапса полностью выполнили в Московской области. Культуру убрали с площади более 2,5 тысячи гектаров.

«Валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн, при средней урожайности 36,7 центнера на гектар, что на 7,7 центнера на гектар выше, чем в прошлом году», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отмечается, что в Подмосковье масленичные культуры убрали с площади более 11 тысячи гектаров, а валовый сбор составил 26,8 тысячи тонн.

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