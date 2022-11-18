Подмосковье 18 ноября 2022, 17:58 План по ремонту жилых домов выполнили в Восходе

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Программу капитального ремонта домов в 2022 году выполнили в Восходе. Там привели в порядок шесть объектов. На это потратили 24 миллиона рублей, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Поселок образовался в 1961 году, а в 1965-м там появился орган народной власти — Исполнительный комитет поселкового Совета депутатов трудящихся. В 2003 году Восход получил статус городского округа.

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Глава МинЖКХ Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта домов в стране. До 2049 года в регионе приведут в порядок более 44 тысяч зданий.

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«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,8 тысячи домов. Улучшены жилищные условия у 2,5 миллиона жителей области», — сказал он.

Узнать, где будут проводить работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

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