Подмосковье 26 ноября 2023, 14:55 План по ремонту подъездов в Дмитровском округе полностью выполнят до 30 ноября

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Ремонт подъездов продолжается в Дмитровском городском округе. На сегодняшний день план на 2023 год выполнили на 74%. Все работы планируют завершить до 30 ноября.

Всего в Дмитровском городском округе чуть меньше четырех тысяч подъездов. За ними следят, ухаживают и при необходимости чинят. С 2019 по 2022 год отремонтировали 855 подъездов, а план на этот год почти выполнили.

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Для этого заранее был сформирован адресный перечень на 133 подъезда. Из них 112 отремонтируют с софинансированием из бюджета Московской области, на что потратят 2,7 миллиона рублей, а 21 подъезд — без софинансирования, за счет средств управляющих организаций.

«На данный момент отремонтировали 99 подъездов из 133, что составляет 74% от общего плана. Все работы по 2023 году должны завершить к 30 ноября. Кроме того, уже составлен план на 2024 год — должны отремонтировать 80 подъездов», — рассказал заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Сергей Колков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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