План по ремонту подъездов на 2019 год в Звенигороде выполнен полностью

Звенигород завершил программу 2019 года по ремонту подъездов. Адресный перечень из 17 пунктов был сформирован, исходя из обращений жителей. Работы проводились в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».

Всего за три года реализации программы в Звенигороде обновили 238 подъездов. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов уточнил, что в этом году в Звенигороде отремонтировали 17 подъездов в девяти многоквартирных домах на улицах Садовая, Спортивная, Чехова и Радужная в микрорайоне «Южный».

«При проведении работ в обязательном порядке учитывали мнения жителей. Всего же в территориальном управлении из 608 входных групп обновили 238. Реализация губернаторской программы в территориальном управлении будет продолжена», — пообещал Андрей Иванов.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Инна Рохлина проживает в доме № 3 на улице Садовая в квартале Заречье. Она, как и другие жители, приняла участие в обновлении своего подъезда, при этом кисть в руки брать не пришлось, но мнение Инны насчет цвета краски оказалось важным.

«В нашем подъезде шпаклевали стены и потолки. Покрасили все, установили энергосберегающие лампы, отремонтировали кровлю и обновили входную группу. Все работы, цветовую гамму, материалы — все предварительно согласовали с нами. Мы очень довольны. Подъезд стал светлее и больше», — поделилась впечатлениями Инна Рохлина.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Роза Лапшина — соседка Инны. Она уверена — многие хотели бы жить в таком подъезде, как у них. По словам женщины, после ремонта подъезд обрел вторую молодость.

«Художники из Одинцово добавили „изюминку“ во внутреннее убранство нашего подъезда в доме № 3 по улице Садовой — украсили стены незатейливыми, но очень милыми рисунками. Результат превзошел все ожидания. Нам очень понравилось. Мы в восторге. Хочется, чтобы теперь все подъезды украсили такими рисунками», — сказала Роза Сергеевна.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Всего же в Одинцовском городском округе в 2019 году привели в порядок 144 подъезда, большая часть из них расположена в Одинцове. На момент начала реализации программы «Мой подъезд» в ремонте нуждались 3158 из 5527 подъездов.

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За три года обновили более 70% — 1199 подъездов в 2017 году, еще более 1000 были отремонтированы к первой половине декабря 2018 года. При этом комплекс проводимых работ в муниципалитете был расширен. Согласно новым стандартам обустройства, было рекомендовано проводить замену окон, укладку керамической плитки на первом этаже, а также ремонт входной группы в 100-процентном объеме, который включает в себя замену ламп на энергосберегающие, ремонт ступенек и козырька, замену или покраску входной двери.

В 2019 году всего в Подмосковье планируется отремонтировать 14,5 тысячи подъездов. На момент начала реализации программы в ремонте нуждались около 83 тысяч. По решению губернатора программу продлили до 2021 года.