План по расчистке лесных просек в Подмосковье перевыполнили летом

В Подмосковье проводится множество мероприятий по расчистке лесных просек. Это позволяет сохранить леса в хорошем состоянии, избежать лесных пожаров и сберечь экологию. В этом году уже удалось перевыполнить план и расчистить почти тысячу километров просек.

«Противопожарное обустройство лесов продолжается с опережением календарного плана. Одним из его видов является прочистка просек. В 2022 году на территории гослесфонда планируется прочистить 1914 километров. На сегодняшний день уже сделано 889,98 километра, а это на 286,6 километра больше запланированного объема по календарному плану», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Основная цель таких работ — ограничение распространения возможных лесных пожаров. Однако если огонь все-таки возникает, технике гораздо проще подъехать к месту возгорания, если просеки заранее расчищены и удобны для проезда.

Более 60 километров просек прочищено в Шатурском (97,26 километра), Луховицком (85,92 километра), Орехово-Зуевском (67,09 километра), Дмитровском (62,12 километра) лесничествах.

«Ветви ближайших деревьев, мелкий кустарник должны быть обрублены на ширину и высоту, исключающую задевание за них при прохождении пожарной техники по квартальной просеке. Выполнение этих мероприятий позволяет обеспечить своевременный и беспрепятственный проезд лесопожарной техники к месту возгорания, тем самым сокращает как время прибытия к месту пожара, так и его площадь», — добавил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Основная часть противопожарных мероприятий проводится силами подведомственного комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Центрлесхоз».