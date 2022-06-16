План по прочистке просек в лесах перевыполнили в Подмосковье

В Подмосковье продолжаются профилактические работы по противопожарной безопасности в лесах региона. Иногда они идут с опережением графика. Просеки были прочищены на 265 километров больше, чем планировалось изначально.

«Своевременное выполнение, а порой и работа на опережение позволяют снизить риски возникновения пожаров и не допустить распространение огня на большие площади. Прочистили более 717 километров, что на 265 километров больше запланированного на сегодняшнюю дату», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Прочистка просек — один из крайне важных элементов противопожарной работы в лесах. Таким образом получается ограничить возможное распространение огня, а также дать путь для техники при тушении пожаров.

С просек убирают поваленную древесину, ветки деревьев и мелкие кусты немного обрубаются. После этого пожарная техника может свободно проехать к месту пожара.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по сокращению площади лесных пожаров. Он поручил регионам поэтапно к 2030 году добиться уровня, при котором все пожары на землях лесного фонда ликвидируются в день обнаружения.