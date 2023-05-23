Подмосковье 23 мая 2023, 13:23 План по посеву зернобобовых в Подмосковье завершили на 99%

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Зернобобовые культуры высадили на 10,9 тысячи гектараов земли в Подмосковье, это 99% от плана. Всего для этого задействуют 11 тысяч гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в этом году зернобобовыми засеют на 5,2 тысячи гектаров земли больше, чем в прошлом году.

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«Зернобобовые посеяны на площади в 10,9 тысячи гектаров — это 99% от плана 2023 года и почти в два раза больше, чем в прошлом году. Всего в этом году запланировано засеять этими культурами на 5,2 тысячи гектаров больше, чем в 2022 году», — сказал он.

Больше всего в этом году в регионе высадили гороха — он занял 10,3 тысячи гектаров, что составило 113% от плана.

Самые высокие показатели по этой работе отметили в Серебряных Прудах, Зарайске и Кашире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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