Подмосковье 01 декабря 2022, 14:46 План по обводнению торфяников на 2023 год разработали в Подмосковье

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Итоги работы по обводнению торфяников в 2022 году обсудили в подмосковной аварийно-восстановительной службе. Специалисты признали прошедший сезон удовлетворительным, так как в регионе не было зафиксировано ни одного торфяного пожара, и наметили планы на следующий.

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«Весенний и осенний паводки не создали особых проблем, а текущие неисправности устранялись быстро. Мы внесли необходимые восстановительные мероприятия в план следующего года, заключаем контракты на эксплуатацию сооружений», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В 2022 году восстановили две плотины в Воскресенском городском округе. Объекты переданы в управление аварийно-восстановительной службе Подмосковья. С начала года организация провела подготовку сотрудников и приобрела новое оборудование.

«Мы получили новый квадрокоптер, впереди поставка еще одного. Среди приобретений также второй квадроцикл и надувные лодки. В сезон паводков проверку труднодоступных территорий проще проводить с воды», — отметил заместитель директора компании «МОС АВС» Александр Борисов.

В Подмосковье известны 1090 торфяников общей площадью более 150 тысяч гектаров. После пожаров 2010 года в регионе построили 76 комплексов сооружений для обводнения месторождений. Их эксплуатацией занимается компания «МОС АВС», подведомственная подмосковному МинЖКХ.

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