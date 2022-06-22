План по обустройству лесных дорог Подмосковья перевыполнили на 210%

План по противопожарному обустройству подмосковных лесов идет с опережением графика. До конца года работы проведут на более чем 283 тысячах километров дорог.

Мероприятия проводят по государственному заданию. Состояние лесных дорог важно контролировать, ведь по ним ездит противопожарная техника, поясняет зампред Правительства области Георгий Филимонов.

«Благоприятные погодные условия позволяют выполнять с опережением графика противопожарное обустройство лесов. Существуют дороги, которые нужны для оперативного проезда специализированной техники, в том числе, к местам пожаров. В этом году на гослесфонде планируется прочистить и отремонтировать таких дорог общей протяженностью 283,7 километра. Уже сделано 59,65 километра, а это на 31 больше запланированного объема по календарному плану», — поделился Филимонов.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что работы включают планировку и выравнивание земляного полотна с соблюдением определенных параметров — ширина дороги должна быть не менее трех метров в ширину, а обочин — не менее 0,75 метра с каждой стороны.

Обустраивают дороги силами «Центрлесхоз» Московской области.