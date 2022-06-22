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    22 июня 2022, 11:44

    План по обустройству лесных дорог Подмосковья перевыполнили на 210%

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    План по противопожарному обустройству подмосковных лесов идет с опережением графика. До конца года работы проведут на более чем 283 тысячах километров дорог.

    План по обустройству лесных дорог Подмосковья перевыполнили на 210%

    Мероприятия проводят по государственному заданию. Состояние лесных дорог важно контролировать, ведь по ним ездит противопожарная техника, поясняет зампред Правительства области Георгий Филимонов.

    «Благоприятные погодные условия позволяют выполнять с опережением графика противопожарное обустройство лесов. Существуют дороги, которые нужны для оперативного проезда специализированной техники, в том числе, к местам пожаров. В этом году на гослесфонде планируется прочистить и отремонтировать таких дорог общей протяженностью 283,7 километра. Уже сделано 59,65 километра, а это на 31 больше запланированного объема по календарному плану», — поделился Филимонов.

    Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что работы включают планировку и выравнивание земляного полотна с соблюдением определенных параметров — ширина дороги должна быть не менее трех метров в ширину, а обочин — не менее 0,75 метра с каждой стороны.

    Обустраивают дороги силами «Центрлесхоз» Московской области.