План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов

На МЦД появилось восемь перехватывающих парковок. Они расположены возле станций «Царицыно», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Кунцевская», «Лианозово» и две — у «Тимирязевской».

«Эти парковки удобны тем, что человек может приехать сюда, оставить автомобиль и отправиться далее на поездах МЦД. При этом при совершении двух поездок на МЦД, одна из которых должна быть ближайшей к парковке МЦД, в этом случае парковка будет бесплатна», — рассказал пресс-секретарь ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Филипп Конюхов.

Источник фото: телеканал «360»

Корреспондент «360» сам проверил, как пользоваться парковкой.

Источник фото: телеканал «360»

Заезжая на парковку, нужно взять талон. Важно сохранить этот талон до того момента, как вы покинете парковку.

Источник фото: телеканал «360»

Если вы решите просто бросить здесь машину и отправиться по своим делам, не пользуясь общественным транспортом, при выезде вас заставят оплатить стоянку из расчета 50 рублей в час.

Например, на «Тимирязевской» парковка буквально в трех минутах ходьбы от транспортного узла. Она за углом, а здесь уже метро и МЦД Максим Беспалов корреспондент «360»

Источник фото: телеканал «360»

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Напоминаем, что с 21 ноября до 8 декабря включительно проезд по МЦД бесплатный. А вот с ближайшего понедельника проезд уже нужно будет оплачивать. И не забывать прикладывать проездной билет к валидатору на входе и выходе, иначе его заблокируют.

Источник фото: телеканал «360»

МЦД — уникальный проект. 1-й диаметр соединил между собой станции шести линий Московского метро. А второй — целых 8, включая кольцо МЦК.

Источник фото: телеканал «360»

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Раньше пересесть с одной на другую можно было только церез центр. Теперь поезд пересекает всю Москву, соединяя периферийные и центральные станции.