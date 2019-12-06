План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов
«Эти парковки удобны тем, что человек может приехать сюда, оставить автомобиль и отправиться далее на поездах МЦД. При этом при совершении двух поездок на МЦД, одна из которых должна быть ближайшей к парковке МЦД, в этом случае парковка будет бесплатна», — рассказал пресс-секретарь ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Филипп Конюхов.
Корреспондент «360» сам проверил, как пользоваться парковкой.
Заезжая на парковку, нужно взять талон. Важно сохранить этот талон до того момента, как вы покинете парковку.
Если вы решите просто бросить здесь машину и отправиться по своим делам, не пользуясь общественным транспортом, при выезде вас заставят оплатить стоянку из расчета 50 рублей в час.
Например, на «Тимирязевской» парковка буквально в трех минутах ходьбы от транспортного узла. Она за углом, а здесь уже метро и МЦДМаксим Беспаловкорреспондент «360»
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Напоминаем, что с 21 ноября до 8 декабря включительно проезд по МЦД бесплатный. А вот с ближайшего понедельника проезд уже нужно будет оплачивать. И не забывать прикладывать проездной билет к валидатору на входе и выходе, иначе его заблокируют.
МЦД — уникальный проект. 1-й диаметр соединил между собой станции шести линий Московского метро. А второй — целых 8, включая кольцо МЦК.
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Раньше пересесть с одной на другую можно было только церез центр. Теперь поезд пересекает всю Москву, соединяя периферийные и центральные станции.