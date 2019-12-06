  • План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов

    06 декабря 2019, 19:55

    Анастасия Максимовских, Максим Беспалов

    На МЦД появилось восемь перехватывающих парковок. Они расположены возле станций «Царицыно», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Кунцевская», «Лианозово» и две — у «Тимирязевской».
    План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов

    «Эти парковки удобны тем, что человек может приехать сюда, оставить автомобиль и отправиться далее на поездах МЦД. При этом при совершении двух поездок на МЦД, одна из которых должна быть ближайшей к парковке МЦД, в этом случае парковка будет бесплатна», — рассказал пресс-секретарь ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Филипп Конюхов.

    План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Корреспондент «360» сам проверил, как пользоваться парковкой.

    План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Заезжая на парковку, нужно взять талон. Важно сохранить этот талон до того момента, как вы покинете парковку.

    План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Если вы решите просто бросить здесь машину и отправиться по своим делам, не пользуясь общественным транспортом, при выезде вас заставят оплатить стоянку из расчета 50 рублей в час.

    Например, на «Тимирязевской» парковка буквально в трех минутах ходьбы от транспортного узла. Она за углом, а здесь уже метро и МЦД

    Максим Беспаловкорреспондент «360»
    План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

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    План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

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    План «перехват»: возле станций МЦД открыли перехватывающие парковки для автомобилистов | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

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