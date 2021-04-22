Мособлдума составит план исполнения поручений президента на 2021 год
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил депутатам составить план реализации всех поручений, данных президентом во время послания Федеральному собранию.
Об этом он сообщил на 145-м заседании парламента. По его словам, необходимо составить план исполнения поручений на 2021 год.
Были озвучены ключевые моменты развития страны. В своем обращении президент особое внимание уделил социальному блоку, а также здравоохранению, образованию, бесплатному газовому подключению, культуре
Он напомнил, что главам субъектов дали поручения, которые коснулись и законодательного сопровождения прозвучавших инициатив.
«Уже многое сделано и делается, но с учетом поставленных задач предстоит большая работа. Даю поручение комитетам, всем депутатам включиться и на следующем заседании дать план по реализации пунктов послания», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что после этого Мособлдума утвердит документ. План станет основой работы регионального парламента на этот год.