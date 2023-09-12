12 сентября 2023, 16:40
План благоустройства народных троп в Лобне выполнили более чем на 80%
В Лобне выполнили 80% работ по благоустройству народных троп. Адреса, где прокладывают пешеходные дорожки, выбрали с учетом пожеланий жителей.
Новые тропы ведут до социальных учреждений, остановок и других мест притяжения. Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова подчеркнула, что Лобня входит в список городских округов, где работы уже близки к окончанию.
Реклама
Благоустройство дорожек в Лобне проводят по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Пешком», которую ввели в регионе в 2021 году с целью сделать пешеходные маршруты для жителей более комфортными.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Лобня
Реклама
Реклама