Предприниматели, которые рассчитывают развивать свой бизнес, по сути не вовлечены в политику. Они в первую очередь заинтересованы в реализации своих планов, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК.

«Если ты предприниматель, удел плакать и хныкать, мне кажется, не самый лучший способ. Все-таки бизнес, который занимается добрыми делами, думает о реализации своих планов и никак не вовлечен в политику-то по большому счету. Поэтому мы видим и перерабатывающие компании, и производство строительных материалов, фарма», — сказал он.

Глава региона отметил, что Подмосковье продолжает искать инвесторов не только в России, но и за рубежом. Сейчас Московская область ведет переговоры с индийскими и китайскими компаниями.

«Они как всегда очень осторожны, любят брать время на обдумывание, но вместе с тем очевидна их заинтересованность, и наше гостеприимство мы также можем гарантировать», — заключил Воробьев.