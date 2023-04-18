Подмосковье 18 апреля 2023, 14:22 Пюре и каши от производителей Подмосковья представили на международной выставке во Вьетнаме Источник фото: компания «Маревен Фуд Сэнтрал»

Читать 360tv в

Завод продуктов быстрого питания из Серпухова представил свою продукцию на международной выставке «Вьетнам Экспо» в Ханое. Стенд компании «Маревен Фуд Сэнтрал» посетили свыше тысячи человек. Товарами предприятия заинтересовались в Китае, Индии и Лаосе.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, продажа товаров за рубежом помогает инвестировать в производства и создавать новые рабочие места.

Реклама

«Продвижение российских продуктов питания как отдельной категории на азиатском рынке — важная задача не только для отдельных производителей, но и всего российского АПК», — отметил он.

На выставке представили пюре из российского картофеля, а также гречневую и овсяную каши быстрого приготовления, прохладительные напитки и чипсы.

«Людям все больше интересны импортные продукты, тем более из стран, знаменитых своей аграрной и фермерской культурой. Российское пюре из картофеля, гречневая и овсяные каши для жителей азиатского региона стали привлекательной возможностью попробовать что-то новое и необычное», — отметили в компании.

«Маревен Фуд Сэнтрал» стало одним из самых крупных современных предприятий пищевой промышленности. При изготовлении продукции используют в основном российские компоненты. Товары продают в 85 регионах России и семи странах мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».