Подмосковье 17 ноября 2023, 20:34 Пятый цех по плетению маскировочных сетей открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Цех по плетению маскировочных сетей открыли в семейном центре «Непоседы». Это пятая точка в Балашихе, где жители создают защиту для техники и бойцов в зоне специальной военной операции.

На днях к активистам присоединятся дети. Ребята будут плести маскировочные сети, в которых нуждаются бойцы.

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«Невзирая на то, что мы достаточно активно плетем маскировочные сети, но их всё равно не хватает, и потребность на фронте по маскировочным сетям очень велика», — сообщила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

За полгода активисты Балашихи сплели около 400 маскировочных сетей. Каждый день в цехах трудятся около 40 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО из Подмосковья.

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