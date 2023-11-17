17 ноября 2023, 20:34
Пятый цех по плетению маскировочных сетей открыли в Балашихе
Цех по плетению маскировочных сетей открыли в семейном центре «Непоседы». Это пятая точка в Балашихе, где жители создают защиту для техники и бойцов в зоне специальной военной операции.
На днях к активистам присоединятся дети. Ребята будут плести маскировочные сети, в которых нуждаются бойцы.
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«Невзирая на то, что мы достаточно активно плетем маскировочные сети, но их всё равно не хватает, и потребность на фронте по маскировочным сетям очень велика», — сообщила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.
За полгода активисты Балашихи сплели около 400 маскировочных сетей. Каждый день в цехах трудятся около 40 человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО из Подмосковья.
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Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
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