Пятый театральный марафон завершился в Котельниках. В следующем году он станет фестивалем

Театральный марафон народного театра «На стульях» провели в этом году в Котельниках в пятый и последний раз. Речь идет не о закрытии проекта, а о его переформатировании — мероприятие, ставшее популярным у жителей и коллег из других театров, приобретет статус полноценного фестиваля. Оказать всестороннюю помощь в этом пообещал глава городского округа Сергей Жигалкин.

Источник фото: телеканал «360»

«Прошлый год — пандемийный, это было в режиме онлайн. В этом году марафон длится три дня, где театр в течение трех дней показывает свои спектакли. И сегодня они обратились ко мне с инициативой уже немножко вырасти и провести на следующий год фестиваль. Конечно, я с радостью это начинание поддержу», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Котельников пришел не только на официальное закрытие театрального марафона, но и посетил спектакль — современную комедию о семейных ценностях «Голубцы по объявлению».

Марафон театра «На стульях» — это не только спектакли, но и открытые репетиции, читки новых пьес, мастер-классы. С этого года в программу вошли еще и шоу-программы.

Источник фото: телеканал «360»

«Это должен быть фестиваль-конкурс, которых не так много в Подмосковье. И, конечно, коллектив наш, которому уже практически тридцать лет, мечтает о том, чтобы в Котельниках появился этот фестиваль, на который бы люди с удовольствием приходили», — поделился актер народного театра «На стульях» Денис Захаров.

Основная цель марафона — объединить любителей театра как на сцене, так и в зрительном зале, а со следующего года фестиваль будет вовлекать в этот процесс еще больше подмосковных жителей.