Пятый боксерский турнир «Открытый ринг» прошел в Чехове

В Чехове на недавно модернизированном стадионе «Химик» провели турнир серии «Открытый ринг».

Турнир из серии «Открытый ринг» в городском округе Чехов проходит уже в пятый раз, но впервые организаторы решили провести его под открытым небом. Этот городской округ давно и заслуженно признан одной из боксерских столиц не только Подмосковья, но и всей страны.

«На территории нашего городского округа много выдающихся спортсменов. Надеюсь, их будет еще больше. Мы, в свою очередь, стараемся развивать инфраструктуру, стараемся развивать и модернизировать спортивные объекты», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Чехов Кирилл Типографщик.

В турнире приняло участие более 60 боксеров из Южного Подмосковья: Подольска, Серпухова и Истры. Участников распределили по нескольким весовым и возрастным категориям. Боксировали как юноши, так и девушки.

Виктория Федяинова приехала на турнир из Серпухова. Она одержала уверенную победу, но ходом боя все же осталась не очень довольна.

«Да, бой мне не очень сильно понравился. Хоть я его и выиграла, но есть над чем поработать: на ближней атаке нехорошо поработала, а так в целом все хорошо», — рассказала спортсменка.

Единогласным решением судей победу на турнире среди мужчин одержал боксер из синего угла ринга Степан Лысенко из Подольска.

Соревнования были приурочены ко Всемирному дню бокса, в честь праздника благодарственные письма и памятные знаки были вручены лучшим местным тренерам и боксерам.

Чеховским юношам и девушкам и на сей раз удалось подтвердить свой высокий спортивный уровень: победы в своих весовых категориях одержали Ксения Андреева, Андрей Кольцов, Давид Мамин и другие спортсмены.