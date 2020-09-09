Пятую очередь ЦКАД построят в Подмосковье

Госэкспертиза РФ одобрила смету на пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомагистрали А-113. Ведомство проверило бумаги повторно — ранее в них внесли необходимые коррективы.

Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

«Трасса строящейся в Московской области Центральной кольцевой автодороги общей длиной 336 километров состоит из пяти участков — пусковых комплексов. Пятая очередь ЦКАД протяженностью 76,44 километра пересекает Наро-Фоминский, Одинцовский округа, Истру, Солнечногорск и Звенигород», — сказано в сообщении.

Начало пятого пускового комплекса находится возле транспортной развязки № 26 на пересечении с дорогой А-107 в начале обхода Наро-Фоминска. Речь идет о Малом Московском кольце, которое также называют «Малой бетонкой». Заканчивается этот участок транспортной развязкой № 18, которая расположена на пересечении ЦКАД со скоростной автомагистралью М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Смета, которую одобрил Главгосконтроль, включает в себя решения по установке на дорожном полотне автоматизированной системы управления движением, противогололедной системы на опасных участках, а также предусматривает меры, необходимые для обеспечения требований транспортной безопасности. Противогололедные системы разместят в трех местах участка — на эстакаде у Звенигородского вокзала, на мосту через реку Москву, а также на путепроводе на развязке № 3.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что финансировать работы будут полностью из средств федерального бюджета.