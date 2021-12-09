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    09 декабря 2021, 22:43

    Пятую очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» ввели в эксплуатацию в Кашире

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Кашире ввели в эксплуатацию пятую очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» площадью 20 гектаров. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Пятую очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» ввели в эксплуатацию в Кашире

    Общий объем финансирования проекта по строительству пятой очереди комплекса составил порядка 5,5 миллиарда рублей, уточнил министр.

    «Объем выпускаемой продукции будет составлять порядка 6080 тонн овощей и ягод, из них 5 630 тонн в год — томаты, 450 тонн в год — клубника», — сказал Сергей Воскресенский.

    Пятую очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» ввели в эксплуатацию в Кашире | Изображение 1

    Предприятие «Агрокультура Групп» является лидером в Подмосковье в сфере выращивания овощей в закрытом грунте. Под брендом «Зеленый стандарт» компания реализует свежие томаты, огурцы, перцы, баклажаны и клубнику.

    Пятую очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» ввели в эксплуатацию в Кашире | Изображение 2

    С начала 2021 года компания произвела более 54 тысяч тонн овощей.