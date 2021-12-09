Пятую очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» ввели в эксплуатацию в Кашире

В Кашире ввели в эксплуатацию пятую очередь тепличного комплекса «Агрокультура Групп» площадью 20 гектаров. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

Общий объем финансирования проекта по строительству пятой очереди комплекса составил порядка 5,5 миллиарда рублей, уточнил министр.

«Объем выпускаемой продукции будет составлять порядка 6080 тонн овощей и ягод, из них 5 630 тонн в год — томаты, 450 тонн в год — клубника», — сказал Сергей Воскресенский.

Предприятие «Агрокультура Групп» является лидером в Подмосковье в сфере выращивания овощей в закрытом грунте. Под брендом «Зеленый стандарт» компания реализует свежие томаты, огурцы, перцы, баклажаны и клубнику.

С начала 2021 года компания произвела более 54 тысяч тонн овощей.